Inter, Inzaghi: “Domani partita difficile, servirà personalità. Skriniar lo vedo bene”

“Ha fatto le prime due nel migliore dei modi, il discorso è rivolto a tutti, sappiamo che stiamo migliorando di condizione, abbiamo giocatori con fisicità importante. sapevamo di aver bisogno del pre-campionato, del campionato, vogliamo proseguire cercando di migliorare tutti, Lukaku compreso. Vogliamo anche recuperare Mkhitaryan che sarà molto importante da qui alla fine, con 19 partite e una sola sosta in mezzo. Per domani ci sono tutti, tranne Mkhitaryan”.

“Secondo me gli scontri diretti sappiamo che importanza hanno. A parità di punteggio l’anno scorso sarebbero stati determinanti. Nessuna partita in Italia è scontata, squadre importantissime hanno perso punti, sono importanti anche quelle con le cosiddette piccole”.

“Può essere un’opzione Gagliardini, è entrato bene domenica, è partito in ritardo in preparazione per un problema. Questo è un ballottaggio che ho in testa come tanti altri, da domani ci sarà un tour de force. Ho diversi dubbi, ho la fortuna di averli, ho giocatori importanti che mi mettono in difficoltà nelle scelte”.

Turnover scientifico o di partita in partita?

“Scientifico non mi piace, so che bisogna cambiare, è stato abbastanza fatto l’anno scorso. Ora siamo all’inizio, la squadra sta bene e ha risorse, sceglierò la formazione di volta in volta, senza stravolgere, cambiando 3 o 4 elementi in base alle partite”.

Che stimoli ti dà affrontare Sarri?

“Sono partite sempre difficili da affrontare. Personalmente l’ho sfidato al Napoli, alla Juve, alla Lazio ora. È preparato, dà un’impronta alle proprie squadre, ogni partita poi è a sé. Un allenatore che dà un’impronta ben precisa”.