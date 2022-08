Marika Fruscio colpisce ancora, foto hot per i suoi followers

Marika Fruscio mostra la sua splendida abbronzatura

La showgirl Marika Fruscio mette in mostra un’abbronzatura da invidia. Un fisico da teenagers e forme mozzafiato per il volto tv, la conduttrice di TOP Calcio 24 si mostra in tutto il suo splendore e i fans ringraziano. Foto stupende e temperatura che sale vertiginosamente, la bella Marika colpisce ancora.