Calciomercato Inter, i nerazzurri chiudono per Acerbi: le ultime

Calciomercato Inter, Marotta accelera per Acerbi

Francesco Acerbi è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Akanji è ormai un obiettivo lontano, mentre si sta allontanando sempre di più anche Chalobah. Nelle ultime ora è arrivato il muro del Chelsea e l’Inter sta perdendo le speranze. Il Chelsea darà via il difensore solo se arriverà un difensore centrale. I blues stanno trattando con il Leicester per l’acquisto di Fofana, anche se i Foxes hanno già rifiutato un’offerta di 85 milioni per il giocatore.

Calciomercato Inter, un altro club di A interessato al difensore del Chelsea

L’Inter non è la sola a volere Chalobah: anche Milan e Lipsia sono interessate a portare il classe 1994 nella propria squadra. I tedeschi sono in trattativa col PSG. I francesi sono interessati al difensore Simakan e sarebbero pronti ad offrire 40 milioni per portarlo in Francia. Nel caso in cui Simakan si trasferisse al PSG, i tedeschi avrebbero la possibilità economica per formulare un’offerta ai blues. Il Milan invece starebbe pensando ad un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Anche per questi motivi l’Inter ha messo in standby l’operazione e Marotta sta accelerando i tempi per portare Acerbi a San Siro.