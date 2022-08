Calciomercato Inter, Marotta svela il prossimo colpo: “Ecco chi arriva tra Acerbi, Chalobah e Akanji”

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a pochi minuti della sfida dell’Olimpico. Queste le sue parole a Dazn: “Richiamare la gara dell’anno scorso? Di questi argomenti se ne occupa l’allenatore. Conosce bene l’avversario e sa che atteggiamento usare. Siamo tranquilli”.

Calciomercato Inter, Marotta: “Con Skriniar trattiamo il rinnovo”

L’Inter ha blindato Skriniar. Verrà evitato un altro Lukaku-bis e resterà all’Inter?

“posso dire che la proprietà la settimana scorsa ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dal PSG. Skriniar è un elemento importante nella nostra squadra e come tale resterà”.

Come intendete tutelarvi per blindarlo?

“Skriniar è un ragazzo molto perbene. Con lui avvieremo un dialogo perché vorremmo certamente siglare con lui un contratto che lo possa vincolare con l’Inter per anni. Sono fiducioso per la serietà del ragazzo e questa, fra virgolette, velata minaccia non andrà a scardinare i valori di questo giocatore”.

Manca il centrale difensivo?

“Ci manca questo ultimo tassello per chiudere la rosa che affronterà la stagione. Ci sono diverse ipotesi, le stiamo valutando e nei prossimi giorni arriveremo alla conclusione. Acerbi è un profilo che ci è stato proposto, valuteremo fra di noi quali saranno i profili”.

Acerbi, Chalobah e Akanji?

“Sicuramente sì, per ora”.

Ci sarà ancora qualche colpo importante in generale?

“Credo di sì. Fortunatamente abbiamo allestito una rosa che, al di là del tassello, è completa. Sento e leggo di società che cercano giocatori, ci sarà ancora movimento. E’ un mercato atipico perché è difficile quando si gioca. Sono certo da qua a fine mercato qualche colpo, a sensazione, si verificherà”.

Girone in Champions di ferro, la corsa sarà sul Barcellona?

“E’ un girone molto difficile ma dobbiamo contare sulla nostra forza, sulla capacità e sull’esperienza. Sappiamo che abbiamo a che fare con avversari di massimo rispetto ma non dobbiamo temerli più di tanto. Dobbiamo gestire un periodo di full immersion. Il girone sarà concluso a novembre e ci sarà una pressione agonistica forte. Dovremo controllare le nostre preparazioni. Sarà un’esperienza unica quella di quest’anno”.