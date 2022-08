Calciomercato, Maldini sorride: soldi in arrivo per il Milan

Il Milan fa cassa in seguito al trasferimento del Calciatore in Premier League

West Ham e Lione hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Lucas Paqueta. La trattativa che vede coinvolto l’ex Milan si aggirerebbe, tra parte fissa e bonus, sui 60 milioni di euro. Il brasiliano è reduce da una buona stagione in Ligue 1, dove ha realizzato 9 goal e 6 assist in 35 partite. Il classe 1997 può finalmente fare il salto di qualità dopo le varie stagioni sottotono che gli hanno portato molte critiche.

Calciomercato, il Milan sorride ed incassa 6 milioni

Il calciatore, che già domattina farà le visite mediche, firmerà con gli Hammers un contratto quinquennale. Trattativa che fa comodo anche al Milan, che detiene una percentuale sul ricavo, ovvero sulla differenza tra i soldi spesi per portarlo a Milano e la futura rivendita. Per il Milan si parla di un guadagno di circa 5,85 milioni di euro.