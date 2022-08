Calciomercato Milan, i rossoneri ora pensano ai rinnovi: il centrocampista prolunga fino al 2027!

Tonali-Milan avanti insieme

È tempo di parlare di rinnovi in casa Milan, ripartendo dagli artefici dello scudetto. Tocca a Tonali sedersi al tavolo delle trattative con la sua qualità e la sua importanza nell’ambiente a fare da padrone. Maldini è pronto a trattare per cifra e durata del contratto. Il centrocampista vede il suo contratto scadere nel 2026 ma nelle intenzioni della dirigenza rossonera ci sarebbe la voglia di aumentare la durata di un anno. Per quanto riguarda l’ingaggio Tonali arriverà a percepire 3 milioni netti a stagione.

Obbiettivo centrocampo e quel girone che fa stare più tranquilli

Il Milan è stata sicuramente la squadra più fortunata nell’urna di Champions di quest’oggi. L’obbiettivo passaggio del turno è abbordabile per i rossoneri che ora puntano a rinforzarsi in mezzo al campo con Onana.