Inter, Inzaghi: “Dovevamo fare di più. Il 2-1 ci ha tagliato le gambe”

Simone Inzaghi non accetta il ko dei nerazzurri visto che dopo il pareggio l’Inter ha provato a vincerla anche se si è dovuta arrendere ai gol di Luis Alberto e Pedro.

Si aspettava qualcosa in più dopo l’1-1?

“Adesso siamo qui a commentare una sconfitta che brucia per come è venuta. La partita è stata equilibrata, combattuta contro un avversario di qualità. Il gol di Luis Alberto ha rotto la partita, sull’1-1 abbiamo avuto l’occasione di Dumfries. Dovevamo metterci più cattiveria perché l’episodio venisse dalla nostra parte visto che queste partite si giocano sugli episodi”.

Sul 2-1 l’Inter si è spenta?

“Abbiamo creato l’occasione con Correa e Dzeko, abbiamo fatto un primo tempo discreto dove però serviva più cattiveria e determinazione. Sappiamo che in queste partite dobbiamo fare di più”.

Il fatto che Lukaku stia cercando la condizione condiziona il modo di giocare dei tuoi ragazzi?

“Aveva fatto le prime due partite nel migliore dei modi. Più che guardare i cambi bisogna analizzare una partita persa, uno scontro diretto che fa male. Sappiamo che bisogna fare di più in queste partite per vincere, al di là della condizione di Lukaku o Lautaro”.

Vi aspettavate una Lazio brava a chiudere gli spazi per gli attaccanti?

“Sapevamo cosa avrebbe fatto la Lazio. Nel primo tempo abbiamo limitato le ripartenze tenendo bene il campo e mettendo tanti palloni invitanti. Sull’1-1 serviva più cattiveria e determinazione. L’occasione di Dumfries avrebbe fatto girare la partita dalla nostra parte, prima del gol di Luis Alberto”.

C’è da lavorare nei meccanismi difensivi?

“Dobbiamo fare meglio, ma tutta la squadra. Il primo gol non possiamo prenderlo, il secondo e il terzo sono stati due eurogol con due giocate molto importanti a livello individuale. Una squadra come la nostra non può prendere un gol come il primo”.

Gagliardini in campo per schermare Milinkovic-Savic?

“Assolutamente sì. Dopo una sconfitta si guardano le scelte, però se il gol lo avesse fatto Dumfries invece di Luis Alberto parleremmo di altro. In campionato sappiamo che ci sono squadre come la Lazio che in gara singola possono battere chiunque”.

Quanto possono influire gli scontri diretti?

“Le sconfitte non dovrebbero arrivare, è arrivata e brucia. La analizzeremo domani, ma dobbiamo essere bravi a far girare gli episodi dalla nostra”.