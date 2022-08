Lazio-Inter, probabili formazioni e le statistiche del match

Nella terza giornata di campionato si affrontano Lazio e Inter all’Olimpico. Dopo due vittorie nelle prime due partite, Simone Inzaghi torna a casa, dove però lo aspettano i tifosi biancocelesti che ancora non hanno dimenticato il suo addio frettoloso. Lukaku e Lautaro Martinez sono tornati a essere la coppia che spaventa tutto il campionato e la squadra sembra girare a meraviglia. La Lazio, invece, è ancora un cantiere con il pareggio contro il Torino che ha mostrato quanto lavoro ci sia da fare per Sarri.

Lazio-Inter, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Lukaku, Lautaro

Lazio-Inter, precedenti e statistiche

In 79 precedenti complessivi all’Olimpico, la Lazio ha vinto in 28 occasioni, con 29 pareggi e 22 vittorie dell’Inter. Lo scorso anno la partita terminò 3-1 per la Lazio in una partita piena di polemiche per il gol del vantaggio di Felipe Anderson (che segnò con Dimarco a terra). L’ultima vittoria dell’Inter è datata 2018 quando i nerazzurri vinsero per 3-0 grazie alla doppietta di Icardi e al gol di Brozovic. La partita più importante degli ultimi anni è però quella della stagione precedente quando, all’ultima giornata, l’Inter si impose in rimonta 3-2 scavalcando proprio la Lazio al quarto posto.

Lazio Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.