Monza-Udinese, le probabili formazioni

Monza a caccia dei primi punti in Serie A, i brianzoli ospitano l’Udinese di Sottil. Per Stroppa un primo vero esame, la panchina rischia di infiammarsi. In attacco spazio alla coppia Caprari – Petagna, l’Udinese si affida a Success e Dulofeu.

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, F.Ranocchia, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. All.Stroppa.

UDINESE (4-3-1-2): Silvestri; Becao, Masina, Nuytinck, Udogie; Lovric, Makengo, Wallace; Pereyra; Deulofeu, Success. All.Sottil.