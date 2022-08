Calciomercato Milan, pronto un innesto in difesa: Maldini ci prova

Il Calciomercato del Milan attualmente è incentrato sulla ricerca di un difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda la mediana, il Milan sembrava vicinissimo all’acquisto di Jean Onana del Bordeaux, anche se la pista ora si è raffreddata. Maldini si starebbe guardando intorno e sembra aver già trovato le alternative: Aster Vranckx, belga classe 2002 del Wolfsburg e Joao Gomes, centrocampista classe 2001 del Flamengo

Calciomercato Milan, Maldini alla ricerca di un difensore centrale

Per quanto riguarda la difesa il Milan sta seguendo 3 piste. Chalobah è il profilo che più piace a Pioli, ma per ora la trattativa è in stallo. La trattativa sembra essersi sbloccata dopo che il Chelsea è riuscito a portare allo Stamford Bridge Fofana del Leicester, per una super offerta di 88 milioni. Il secondo nome sulla lista di Maldini è quello di Malick Thiaw, difensore dello Schalke 04 che già in passato era stato accostato al Milan. Il terzo nome è quello di Tanganga del Tottenham. Gli inglesi però spingono per un obbligo di riscatto e ciò rende la trattativa difficile per i rossoneri.