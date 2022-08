Calciomercato Roma, nuova pista a centrocampo: arriva dalla Premier League

Calciomercato Roma, due colpi per Mourinho

In attesa di Juventus-Roma che sicuramente sarà una partita carica di emozioni(soprattutto per Dybala) e temperamento, Tiago Pinto continua a lavorare al mercato visto che all’appello mancano ancora Belotti(che arriverà tra oggi e domani) e un’ centrocampista, che sostituirà Wijnaldum.

Calciomercato Roma, ecco l’alternativa a Camara

E proprio durante la trasmissione di Sky chiamata Speciale Calciomercato serale dedicata al calciomercato si è parlato dei possibili obiettivi per il centrocampo della Roma. Il nome più concreto, al momento, è quello di Mady Camara, classe ’97 dell’Olympiakos, per il quale si cerca di far accettare il prestito con diritto di riscatto. Secondo Massimo Marianella l’alternativa al calciatore è rappresentata da Sambi Lokonga, centrocampista dell’Arsenal che è finito nelle gerarchie di Arteta.