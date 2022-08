Calciomercato, Spalletti chiude su Ronaldo: “Ecco perchè non arriverà”

Queste le parole di Luciano Spalletti alla vigilia della partita del Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico ha escluso l’arrivo di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Napoli, Spalletti: “Chiunque vorrebbe allenare Ronaldo”

“Chiunque vorrebbe avere le maglie che ha indossato Cristiano. Se avesse giocato anche nel Napoli vorrei avere anche quella lì. Se lo allenerei volentieri? Voglio vedere quale allenatore rinuncerebbe a questa cosa da raccontare per tutta la vita. Se poi però parliamo di realtà dico che non c’è nessuna trattativa. De Laurentiis non ha ricevuto offerte per Osimhen e dobbiamo rimanere più realisti possibile. Mancano pochi giorni alla fine del mercato, la vedo dura che possa succedere una cosa del genere. Non c’è niente di concreto al momento, poi bisognerebbe sentire Giuntoli e gli uomini mercato”. Chiuso quindi definitivamente lo scambio tra Osimhen e Cristiano Ronaldo.