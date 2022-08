Cremonese-Torino, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Cremonese e Torino si affrontano nel sabato di serie A. Dopo aver raccolto 4 punti in 2 partite, sembrano essersi diradate alcune nubi sopra la testa dello scontento Juric. L’allenatore croato, in attesa di rinforzi sul mercato, continua a lavorare con il materiale che ha e la squadra lo segue. La Cremonese di Alvini, invece, ha mostrato buone trame di gioco, ma è ancora a secco di punti, complici anche due partite giocate contro Roma e Fiorentina.

Cremonese-Torino, probabili formazioni

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria

Cremonese-Torino, i precedenti

Sono 6 i precedenti tra le due squadre in casa della Cremonese con 2 vittorie a testa e altrettanti pareggi. L’ultimo precedente è relativo all’annata 95/96 quando ci fu un 1-1 frutto dei gol di Giandebiaggi per i grigiorossi e di Abedì Pelè per i granata. L’anno precedente ci fu invece una netta vittoria dei padroni di casa con le reti di Pirri, Tentoni ed Enrico Chiesa.

Cremonese-Torino, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252).