Juventus-Roma, Matic e Abraham in coro: “Ne siamo usciti alla grande”

Queste le parole di Matic, centrocampista della Roma, ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida dell’Allianz Stadium.

Perché tanta differenza tra primo e secondo tempo?

“Eravamo sotto di un gol dopo pochi secondi, questo dà fiducia agli avversari e lo stadio si infiamma. Abbiamo faticato a tenere la palla, nel secondo tempo dopo una bella chiacchierata con il mister abbiamo cambiato anche sistema di gioco e tenuto di più la palla e gestito meglio alcune situazioni. Alla fine 1-1 è un buon risultato. Eravamo venuti qui per i 3 punti, ma qualche volta bisogna accontentarsi, soprattutto in trasferta contro squadre come la Juve”

Abraham: “Siamo contenti, punto prezioso”

E poi ancora le parole dell’autore del gol del pareggio, Tammy Abraham: “E’ stata una partita difficile, abbiamo lottato per tutta la partita. Siamo contenti del pareggio”

Pareggio che è arrivato con un tuo gol pesante, un buon punto dopo due vittorie

“Penso che abbiamo una buona squadra ma dobbiamo continuare così. Dobbiamo continuare a lottare ma siamo contenti”

Fa ancora molto caldo, entrambe le squadre stanche

“Sì, è difficile giocare in queste condizioni, con questo caldo”