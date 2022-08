Juventus-Roma, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Per Juventus e Roma c’è in gioco il primo vero big match stagionale. E le squadre ci arrivano in momenti decisamente differenti. La Juve deve riscattarsi dopo il pareggio di Genova e le critiche piovute sul gioco. Anche se per Allegri, senza Di Maria, Pogba, Szczesny e Bonucci, non sarà semplice. La Roma, pur non brillando, viaggia invece a punteggio pieno ed è sorretta dall’entusiasmo generale che ha animato quest’estate.

Juventus-Roma, probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham

Juventus-Roma, i precedenti

In 88 precedenti a Torino, la Juventus ha raccolto ben 58 vittorie a fronte di sole 9 scnofitte e 21 pareggi. Negli anni di vita dell’Allianz Stadium, la Roma ha vinto soltanto una volta, all’ultima giornata del campionato 19/20: ci furono i gol di Kalinic e la doppietta di Perotti, mentre per la Juve segnò Higuain. L’anno scorso la gara terminò sul risultato di 1-0 con Kean che segnò il gol decisivo.

Juventus-Roma, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN.