Milan-Bologna, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Nel sabato sera della terza giornata di campionato c’è spazio per i campioni d’Italia del Milan. La squadra di Pioli, dopo il pareggio contro l’Atalanta vuole tornare alla vittoria. Pioli potrebbe schierare dal 1′ De Ketelaere con Giroud confermato nel ruolo di unica punta. Il Bologna, dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime due partite, vuole prendere la prima vittoria stagionale.

Milan-Bologna, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Sansone; Arnautovic

Milan-Bologna, i precedenti

In 74 precedenti tra le due squadre, ci sono state 43 vittorie del Milan, 18 pareggi e 13 vittorie del Bologna. L’ultima di queste è arrivata nella stagione 15/16 con i felsinei che si imposero di misura con la rete di Giaccherini. L’anno scorso, invece, ci fu un pareggio per 0-0. La vittoria più pesante del Milan negli ultimi anni è quella della stagione 19/20 quando i rossoneri vinsero per 5-1.

Milan-Bologna, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN