Serie B, 3^ giornata: negli anticipi vincono Spal, Modena e Ascoli

Vincono Spal, Modena e Ascoli

Negli anticipi di Serie B del sabato sera, vincono Ascoli, Modena e Spal. La Spal ha ragione del Cagliari con il minimo scarto, al 37′ va a segno con un colpo di testa in tuffo La Mantia, nella ripresa Lapadula sbaglia malamente il rigore del pareggio. Il Modena rifila un poker alla Ternana, pe ri padroni di casa vanno a segno Diaw, poi un’autorete di Capuano, nella ripresa accorcia le distanze Favilli, le reti di Falcinelli e Tremolada chiudono il match. Al Barbera Gondo superstar con una tripletta per il Palermo in rete il solito Brunori e Segre.