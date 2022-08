Serie B: oggi gli anticipi della 3^ giornata. Le probabili formazioni

Questa sera tre anticipi del campionato di Serie B

Torna in campo la Serie B, questa sera in programma tre anticipi relativi alla 3^ giornata. Il Modena attende la Ternana, canarini ultimi in classifica che hanno bisogno di punti, il Palermo attende al Barbera l’Ascoli, mentre il Cagliari sarà di scena a Ferrara.

Di seguito le probabili formazioni:

Sabato 27 agosto

20.45

Modena – Ternana

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, De Maio, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Gargiulo; Mosti; Diaw, Falcinelli. Allenatore: Tesser.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli, Ghiringhelli, Bogdan, Capuano, Martella; Palumbo, Di Tacchio, Coulibaly; Partipilo; Pettinari, Donnarumma. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Palermo – Ascoli

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Accardi, Sala, Damiani, Broh; Elia, Floriano, Valente; Brunori. Allenatore: Corini.

ASCOLI (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Giordano, Collocolo, Buchel, Caligara; Lungoyi, Gondo, Bidaoui. Allenatore: Bucchi.

SPAL- Cagliari

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Arena, Meccariello, Celia; Murgia, Esposito, Zanellato; Maistro; La Mantia, Moncini. Allenatore: Venturato

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Obert; Deiola, Makoumbou, Rog; Mancosu; Lapadula, Pavoletti. Allenatore: Liverani