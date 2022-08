Calciomercato Inter, Inzaghi ritrova il difensore: affare in chiusura

Francesco Acerbi domani potrebbe già arrivare a Milano

L’Inter ha individuato il vice De Vrij. Si tratta di Francesco Acerbi, in rottura totale con club e tifoseria della Lazio. L’accordo tra Inter e Lazio è stato raggiunto con il difensore che si trasferirà alla corte di Inzaghi in prestito gratuito con diritto di riscatto. Nella giornata di domani è atteso a Milano, oltre a Thiaw sponda rossonera, anche Acerbi per visite mediche e firma.

L’arrivo di Acerbi per mancanza di alternative

Il primo obbiettivo dell’Inter non era sicuramente Acerbi. Tanti obbiettivi per la difesa sono sfumati in questa sessione per i nerazzurri che hanno visto prima farsi soffiare Bremer da una rivale per poi vedere Milenkovic rinnovare con la Fiorentina. Chalobah resterà ai Blues con ogni probabilità e Akanji potrebbe finire al Leicester dopo la partenza di Fofana verso il Chelsea.