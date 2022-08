Calciomercato Juventus,via due centrocampisti per far spazio a Paredes : le ultime

Due club si contendono Nicolò Fagioli

La Juve è vicinissima a chiudere l’affare Paredes per aumentare la qualità in mezzo al campo e dare più palleggio alla squadra. Arrivabene, però, ricorda che non ci sono solo gli acquisti ma anche le cessioni da effettuare. Uno dei giocatori in partenza, seppur in prestito secco, è Nicolò Fagioli. Sulle sue tracce ci sono Cremonese e Monza con la Sampdoria che negli ultimi giorni ha rinunciato al giocatore visto l’affare che legherà Harry Winks al club blucerchiato.

Arthur-Valencia pista fredda, si valuta altre destinazioni

Da inizio estate la Juventus sta provando a liberarsi di Arthur Melo ma l’ingaggio elevato del brasiliano complica la cessione. I bianconeri hanno aperto a una cessione in prestito con diritto di riscatto e per questo motivo negli ultimi giorni ci stanno facendo un pensierino Newcastle e West Ham.