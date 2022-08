Calciomercato Milan, nuovo acquisto per la difesa: ecco l’erede di Romagnoli!

Il Milan non si ferma sul mercato

Thiaw è il nuovo difensore di Pioli, domani visite mediche e firma

Dopo l’arrivo di De Ketelaere, il Milan ha deciso di tuffarsi a capofitto su un difensore giovane da far crescere. Nella serata di ieri è arrivata la fumata bianca improvvisa per quanto riguarda Malick Thiaw, difensore centrale dello Schalke 04 all’occorrenza anche terzino destro. Il classe 2001 è atteso nella giornata di oggi a Milano per poi sostenere le visite mediche nella mattinata di lunedì dove arriverà anche la firma sul contratto.

Thiaw-Milan, cifre e dettagli dell’accordo

L’accordo tra Scalke e Milan prevede l’acquisto a titolo definitivo del difensore con una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Il difensore tedesco firmerà un contratto che lo legherà al Milan per le prossime 5 stagioni.