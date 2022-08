Calciomercato Roma, doppio colpo in arrivo per i giallorossi: Mourinho soddisfatto

Calciomercato Roma, altro acquisto dopo Belotti

Le parole di ieri di Mourinho contro la Juventus confermano ancora una volta come il tecnico abbia bisogno di rinforzi visti gli infortuni di Wijnaldum e Zaniolo. Oggi è il giorno definitivo del Gallo Belotti. Oggi Belotti, che ieri ha già svolto parte delle visite a Villa Stuart, completerà l’iter e firmerà il contratto triennale che lo legherà alla Roma (sono arrivati anche i saluti social al Torino).

Calciomercato Roma, c’è Camara a centrocampo

Tiago Pinto intanto continua a lavorare alla pista a centrocampo dove è sempre più vicino il nome di Camara dell’Olympiakos. Il gm è vicino all’accordo per un prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (8), che diventerebbe obbligo in caso di alcuni bonus, tra cui quello di arrivo in Champions League per i giallorossi di Mourinho.