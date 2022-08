Il gallo Belotti nuovo rinforzo della Roma

Finalmente il gallo, Mourinho accontentato, il rinforzo per l’attacco è cosa fatta. Andrea Belotti oggi a Trigoria per completare le visite mediche iniziate ieri a Villa Stuart, nel pomeriggio probabile presenza in campo per l’allenamento post Juve, contro il Monza la prima in giallorosso per l’ex Torino? Belotti avrà la maglia numero 11, il gallo è pronto a cantare.