Exploit della new entry Dia che affossa la Samp; top anche Leao e Luis Alberto

Impatto travolgente col nostro campionato per il senegalese Dia che appena approdato a Salerno sforna una prestazione praticamente perfetta condita con due assist e la rete che apre la goleada sulla malcapitata Sampdoria di Giampaolo. Alle sue spalle due volti noti ma che finora erano rimasti a secco: Leao e Luis Alberto. Vediamo ora com’è andata la giornata ruolo per ruolo…

PORTIERI – Tra i portieri la fantamedia più alta (6,5) è per la coppia Musso-Sepe che beneficiano (per chi li usa) anche del bonus per la porta inviolata. Molto bene a livello di prestazione anche Montipò del Verona che merita un bel 7 ma è penalizzato dalla rete subita (fm 6). Per la seconda settimana consecutiva evidenziamo la performance di Radu che arriva al 6,5 trasformato in 4,5 di fantamedia per le reti (una dal suo compagno Bianchetti) subite non certo per colpe sue. Audero non brilla ma la sua prestazione è completamente seppellita dalle reti subite; l’1,5 di fantamedia è di gran lunga la peggiore di giornata. Evidenziamo anche il 3 di Handanovic (ma 6 di votazione senza malus).

DIFENSORI – La rivincita dei gregari: svettano con un perentorio 10 di fantamedia Bastoni e Parisi, eroi per un giorno grazie alle loro marcature decisive. Sulla stessa lunghezza d’onda il grigiorosso Sernicola (fm 9,5) che non riesce ad evitare la sconfitta ma realizza la prima rete in casa per la Cremonese dopo 26 anni. Molto male invece Stojanovic, Caldirola e Depaoli (fm 4,5 compresa di ammonizione) e lo spezzino Caldara che racimola lo stesso voto senza nemmeno rimediare il cartellino giallo.

CENTROCAMPISTI – In mezzo al campo il migliore è il trequartista Radonjic del Torino che grazie ad un gol ed un assist raggiunge quota 11 di fantamedia. Alle sue spalle sono ben 6 i centrocampisti che raggiungono quota 10 grazie all’ottima prestazione (7) condita dal gol; sono Felipe Anderson, Frattesi, Vilhena, Colpani e Strefezza. Soprattutto gli ultimi due meritano una citazione: il primo accende per un attimo le speranze del Monza, il secondo invece regala al Lecce il primo punto stagionale in serie A. L’espulsione penalizza Ekdal, 4 di fantamedia, mentre poco meglio, con ammonizione, totalizzano Cristante, Rincon e Linetty che si fermano al 4,5.

ATTACCANTI – In attacco, come detto, la fa da padrone Boulaye Dia che è anche il migliore in assoluto con il suo 13 di fantamedia (8 + due assist ed un gol). Alle sue spalle Pedro che gioca uno scampolo di partita ma riesce ad inserirci una rete ed un assist vincente toccando la fantamedia dell’11,5, la stessa di Rafael Leao e del salernitano Bonazzoli. Dietro la lavagna finiscono Lozano, Caputo, Verde ed Henry, tutti con un secco 5 in pagella, alla stessa stregua di Jovic (seconda segnalazione consecutiva) che però aveva meritato sul campo un voto migliore (5,5) ma rimedia un cartellino giallo.