Calciomercato Inter, Inzaghi aspetta Acerbi: le ultime

Giornata decisiva per chiudere l'affare con i biancocelesti

Nessun piano B oltre al difensore milanese

Si attende soltanto l’ok dall’Inter. La trattativa Acerbi sembra essere giunta alla sua conclusione più ovvia. Anche perché qualora l’accordo dovesse saltare, i neroazzurri non hanno previsto alcun piano B. Quindi come dire o Acerbi o niente. Motivo per il quale l’affare dovrebbe concludersi nella giornata odierna, cosicché già da domani il difensore della nazionale potrebbe svolgere le visite mediche di rito.

Calciomercato Inter, ecco la formula per Acerbi

La formula prevista è un prestito gratuito con diritto di riscatto con un guadagno di 2,2 milioni netti fino a giugno 2023. A ciò va aggiunto anche il fatto che mister Inzaghi lo conosce benissimo. Alla Lazio lo ha visto crescere e imporsi come uno dei migliori difensori del panorama italiano. La sua collocazione all’interno della rosa neroazzurra non sarebbe di conseguenza un problema.