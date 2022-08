Calciomercato Juventus, ecco il centrocampo bianconero di Allegri: c’è Paredes!

Con l’ultimo arrivo e non solo, mister Allegri rivede il centrocampo

Ci siamo. Oggi è il giorno dell’arrivo di Paredes a Torino. L’argentino ex Psg, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Con il suo innesto, mister Allegri potrebbe permettere a Manuel Locatelli di partecipare di più alla fase offensiva, cosa che attualmente non può essere fatta per i limiti che gli impone il ruolo di regista. Con Paredes invece questa idea potrebbe essere realizzata grazie alla natura prettamente mediana dell’argentino.

Calciomercato Juventus, rivelazione dal vivaio

Le belle notizie non giungono solo dai nuovi acquisti ma anche tra le propria mura. Nella recente gara contro la Roma, a lasciare di stucco tifosi e mister Allegri, è stato il giovane Miretti. Diciannovenne centrocampista prodotto del vivaio juventino. Ha ricoperto il ruolo lasciato libero da Pogba, ancora alle prese con l’infortunio al menisco. La sua prestazione è stata un mix di classe, carattere e consapevolezza delle proprie capacità, il che fa intendere all’allenatore che la squadra può contare su di lui ogni qualvolta ce ne sarà bisogno.