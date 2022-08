Calciomercato Juventus, i bianconeri alla ricerca di un terzino

Fallita la trattativa per Renan Lodi, la Juve si mette in moto per un terzino

Calciomercato Juventus, Danilo difensore centrale porta la Juve a rinforzarsi sulla fascia

Massimiliano Allegri è stato chiaro sul ruolo che Danilo avrà nello scacchiere della Juventus. Il brasiliano, in questa stagione, ricoprirà il ruolo di difensore centrale. Incredibile come il calciatore sia diventato un punto di riferimento per il tecnico toscano, nonostante all’inizio venisse visto come un acquisto poco consono per la causa bianconera. L’impiego di Danilo come difensore centrale porta, però, la Juventus alla ricerca di un terzino destro.

Calciomercato Juventus, i bianconeri cercano rinforzi

Mattia De Sciglio, molto probabilmente, sarà usato come terzino destro (come successo con la Roma) e ciò lascia un vuoto che dev’essere colmato. Vista anche la partenza di Pellegrini, la Juve si trova la fascia scoperta e deve correre ai ripari. Nei giorni scorsi è sfumata la trattativa per Renan Lodi e i bianconeri ora si guardano intorno, anche se nessuna trattativa sarà semplice, vista la disponibilità economica della Juventus. Dovendo stare attento al budget, è molto probabile che Arrivabene punti a chiudere un’operazione in prestito o con diritto di riscatto.