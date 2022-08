Calciomercato Lazio, Sarri ha chiesto lui

Continua la ricerca della Lazio per un terzino

Calciomercato Lazio, Tare pronto a regalare il terzino a Sarri

La Lazio, reduce dalla vittoria sull’Inter per 3-1 all’Olimpico, continua la sua ricerca per un terzino sinistro. Mister Sarri ha chiesto a Lotito un rinforzo per la fascia e i biancocelesti stanno velocizzando la ricerca, anche perché mancano pochissimi giorni alla fine del calciomercato. La squadra capitolina si è fatta sfuggire Reguillon e Marcelo, ma ci sono altri nomi sulla lista di Tare.

Calciomercato Lazio, i nomi che interessano per la fascia

Sono vari i nomi per cui la Lazio ha fatto un sondaggio sulla fascia, ma 3 sono gli obiettivi più palpabili:

Valeri , terzino che milita nella neopromossa Cremonese. Il classe 1998 è romano, tifoso della Lazio ed ha il prezzo più basso e può essere il colpo last minute e low cost.

, terzino che milita nella neopromossa Cremonese. Il classe 1998 è romano, tifoso della Lazio ed ha il prezzo più basso e può essere il colpo last minute e low cost. Parisi dell’Empoli è quello che più piace a Mister Sarri. Il classe 200 ha appena rinnovato con i toscani e la società chiede almeno 15 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dal presidente Lotito

dell’Empoli è quello che più piace a Mister Sarri. Il classe 200 ha appena rinnovato con i toscani e la società chiede almeno 15 milioni di euro, cifra considerata troppo alta dal presidente Lotito Il terzo nome sulla lista è quello di Grimaldo del Benfica, anche se i portoghesi chiedono una cifra che si aggira sui 20 milioni di euro, improponibile per la società capitolina. Si potrebbe dunque puntare su un’operazione che verte sul prestito.

Ci sono poi altri nomi, ma più obiettivi concreti sono delle suggestioni. La Lazio monitora le situazioni di Marcos Alonso e di Kurzawa, entrambi in uscita dai rispettivi club. Per quanto riguarda il secondo citato, il problema è l’ingaggio: il francese percepisce attualmente 4.5 milioni di euro, cifra insostenibile per le finanze biancocelesti.