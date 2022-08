Calciomercato Milan, scelto il post Kessie: è lui l’ultimo acquisto di Maldini

Sessione di mercato in dirittura d’arrivo

Ormai sta giungendo a conclusione anche questo mercato estivo che ha portato non poche novità nel campionato italiano. Alcune società si stanno affrettando per andare a completare definitivamente le proprie rose. Una di queste è il Milan. Sembrerebbe infatti in fase di conclusione la trattiva che porterebbe il belga Vranckx tra le fila dei rossoneri.

Calciomercato Milan, c’è l’offerta per Vranckx

Nella giornata odierna la società milanese dovrebbe raggiungere l’accordo definitivo con il Wolfsburg. Il prezzo del riscatto ammonterebbe a circa 12-13 milioni di euro. Inoltre a fan ben sperare ci sono anche i rapporti non proprio idilliaci tra il diciannovenne belga e l’attuale allenatore della squadra tedesca. Insomma tutto sembrerebbe quadrare alla perfezione.