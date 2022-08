Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo di Maldini: l’esterno vola in Eredivisie

Calciomercato Milan, Ziyech sceglie l’Olanda.

Accostato più volte al Milan, da inizio mercato, Hakim Ziyech difficilmente indosserà la maglietta rossonera. Infatti l’esterno marocchino è pronto a tornare in Olanda, sponda Ajax. Una volta definito infatti il passaggio tra Manchester United e l’Ajax di Antony per una cifra vicina ai 90 milioni di euro, i lancieri chiuderanno per il ritorno del calciatore marocchino del Chelsea in Olanda.

Calciomercato Milan, Maldini accelera: ora il centrocampista

Il mercato del Milan continua il movimento in entrata, infatti dopo gli ultimi acquisti di Thiaw e De Ketelaere, Maldini sembrerebbe aver messo gli occhi su Vranckx del Wolfsburg. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti positivi tra le parti. Si parla di un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. Il Milan vuole chiudere la campagna acquisti con la ciliegina sulla torta a pochi giorni dalla fine del mercato.