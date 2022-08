Calciomercato Roma, colpo dei giallorossi: il giocatore in arrivo

Calciomercato Roma, capolavoro di Tiago Pinto

Fra le squadre di Serie A, la Roma, insieme al Napoli, è quella che fino ad ora ha messo in atto il Calciomercato più intelligente. Dopo aver acquistato Wijnaldum, Celik, Matic, Dybala e Belotti, la Roma piazza il colpo Camara. La formula con cui arriverà nella capitale sarà quella del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12, più una percentuale sulla futura rivendita del centrocampista. Tiago Pinto ha dato dimostrazione di tutta la sua bravura, realizzando un Calciomercato mostruoso per i giallorossi.

Calciomercato Roma, domani le visite mediche del nuovo acquisto

Il classe 1997 ha disputato 4 stagioni con l’Olympiakos e ha realizzato 10 goal in 94 partite. Il mediano arriverà oggi a Roma, anche se svolgerà le visite mediche nella giornata di domani. Non sarà quindi presente in campo con il Monza, mentre Belotti siederà in panchina.