Calciomercato Roma, Tiago Pinto pensa alle cessioni: spazio ad un ultimo colpo?

Calciomercato Roma, ora le partenze: le ultime

In un mercato scoppiettante della Roma rimane da definire chi lascerà il club. Diawara sembra destinato a partire con il Lecce sulle sue tracce. Un altro giocatore che negli ultimi anni è stato girato in prestito a diverse squadre è Justin Kluivert che sta aspettando l’accordo tra Fulham e Roma ma il giocatore rischia di rimanere nella capitale. Infine, Calafiori potrebbe finire in Serie B a giocare questa stagione con Pisa e Frosinone che si contendono il giocatore.

Shomurodov e Vina verso la permanenza

Discorso inverso per i due giocatori in uscita che hanno meno mercato. Shomurodov e Vina dovrebbero rimanere fino a gennaio con Tiago Punto che si metterà subito al lavoro per trovare una sistemazione.