Cristiano Ronaldo ha detto sì

Napoli, c’è il si di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo al Napoli si può fare, il sì del calciatore portoghese è arrivato, il suo agente Mendes in azione per mandare in porto un’operazione non semplice ma dal grande fascino. Come conferma sportmediaset l’offerta dello United al presidente De Laurentiis alla fine arriverà. Sul piatto gli inglesi dovranno mettere 100 milioni per il cartellino di Victor Osimhen (il Napoli ne chiede 130), prestare gratuitamente Ronaldo, in rotta totale con il Manchester – anche sabato è partito dalla panchina – e garantire la copertura dell’80-85% del suo ingaggio da 24 milioni netti.