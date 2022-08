Inter, sorride Inzaghi: il centrocampista recupera per il derby

Inter, Mkhitaryan verso il rientro

Non solo cattive notizie per l’Inter e Simone Inzaghi: dopo l’infortunio occorso a Romelu Lukaku nell’ultimo allenamento, con il belga out per la Cremonese e a forte rischio per il derby di sabato, il tecnico nerazzurro deve anche valutare le condizioni di Henrikh Mkhitaryan, apparso in ripresa.

Inter, Mkhitaryan prenota una maglia per il derby

La carta a sorpresa da giocare per Inzaghi nel derby potrebbe essere proprio Mkhitaryan: l’armeno, reduce dal problema muscolare al flessore accusato contro il Lecce, nella giornata di ieri ha effettuato parte dell’allenamento in gruppo e oggi aumenterà i carichi di lavoro. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’ex Roma è da considerarsi recuperato e a disposizione sicuramente per il derby contro il Milan del prossimo fine settimana, mentre con la Cremonese potrebbe essere ancora tenuto a riposo.