Milan, due assenze importanti contro il Sassuolo: Pioli gioca il jolly

Il Milan dovrà fare a meno di due pedine domani contro il Sassuolo

Stefano Pioli alle prese con dei dubbi di formazione nel match del suo Milan contro il Sassuolo nell’anticipo di martedì alle 18.30. Il tecnico infatti opterà per un mini turnover, ma dovrà anche fare a meno necessariamente di due giocatori: Ante Rebic e Divock Origi non saranno presi in considerazione da Pioli per il match di domani sera in Emilia, in programma alle 18.30, il croato per un problema alla schiena, il belga per una lieve infiammazione che non lo fa essere al 100%.

Cambi di formazione in vista per Milan-Sassuolo

Secondo quanto riporta calciomercato.com, ci sarà spazio, con ogni probabilità, a Gabbia e Florenzi in difesa, Pobega a centrocampo, Brahim e Saelemaekers sulla trequarti con Giroud ancora una volta a caricarsi l’attacco del Milan.