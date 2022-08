Calciomercato Atalanta, preso il talento classe 2003: l’attaccante ha fatto innamorare Gasperini

Calciomercato Atalanta, il profilo di Rasmus

Rasmus Hojlund è un prodotto del vivaio del Copenhagen. Il suo talento emerge nella formazione U19 del club danese mettendo a segno 15 gol in 22 presenze. Nel gennaio del 2022, passa allo Sturm Graz e si presenta nel migliore dei modi segnando 6 reti in 13 apparizioni.

I continui talenti

L’Atalanta non è nuova nel pescare prospetti interessanti. Negli ultimi anni, sono passati tanti a Bergamo e sono esplosi sotto la guida di Gasperini. Il prossimo giocatore in rampa di lancio è il talento danese Rasmus Hojlund. Per strapparlo agli austriaci dello Sturm Graz, il club ha messo sul piatto 17 milioni, una cifra importante per il centravanti classe 2003.