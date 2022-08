Calciomercato Inter, Zhang chiude la porta ad Acerbi: il presidente dell’Inter ha deciso

Calciomercato Inter, frenata per Acerbi

Sono ore frenetiche per il mercato dell’ Inter. Il veterano della Lazio, classe 1988, Francesco Acerbi, potrebbe rimanere nella capitale. Il centrale mancino che, fino a due anni fa, deteneva il record di aver ricevuto solo un cartellino giallo in 38 partite di serie A, sarebbe dovuto andare a rinforzare il reparto difensivo dei nerazzurri vista la richiesta del suo ex allenatore, Simone Inzaghi. Il difensore della Lazio e della Nazionale di Roberto Mancini invece non andrà a Milano per scelta del Presidente Zhang.

La scelta del Presidente Zhang

Ciò che sta frenando la chiusura dell’operazione è la scelta del presidente dell’Inter, non convinto né dal giocatore, vista la sua ultima stagione, né di effettuare un’ulteriore operazione in entrata per comprare un difensore che comporterebbe un aumento del monte ingaggi, diventando così un’ulteriore problema per le casse nerazzurre. In queste ore si capirà se la visione del presidente dell’Inter è definitiva o se la dirigenza riuscirà a convincerlo del contrario. Permettendo così al giocatore di riabbracciare Mister Inzaghi.