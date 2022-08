Calciomercato Juventus, una big di Premier su Paredes: il retroscena

L'Arsenal si inserisce per Paredes

Calciomercato Juventus, insidia Arsenal per Paredes

Ultimi giorni di calciomercato intensi per la Juventus: i bianconeri sono da settimane al lavoro per chiudere la trattativa Paredes con il PSG, con l’operazione al momento in una situazione di stallo. Nelle ultime ore inoltre, l’Arsenal si è inserito nella trattativa con un’offerta migliore ai francesi provando a bruciare la Juventus al fotofinish.

Mercato Juventus, Paredes ha l’accordo con i bianconeri

Secondo quanto riporta Sky Sport, i Gunners avrebbero chiesto al calciatore la disponibilità a vestire la maglia biancorossa. Tuttavia, il centrocampista argentino del PSG ha tutte le intenzioni di rispettare l’accordo che ha con la Juventus, anche se non sono esclusi colpi di scena in questa infinita trattativa.