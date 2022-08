Calciomercato Juventus, spunta l’alternativa a Paredes: i bianconeri provano il colpo dalla Premier

Calciomercato Juventus, Allegri aspetta un ultimo centrocampista

Il mercato si chiuderà nelle prossime ore con la Juventus che è sempre alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo l’infortunio di Pogba, con i bianconeri che si avvicinano sempre di più a Paredes, calciatore in uscita dal Psg. Il centrocampista argentino ex Roma è stata una precisa richiesta dell’allenatore toscano anche se Cherubini ha già studiato la soluzione low-cost qualora dovessero esserci intoppi dell’ultimo minuto.

Calciomercato Juventus, derby sudamericano per arrivare a Torino

Non c’è infatti solo Paredes per il centrocampo bianconero, visto che Cherubini come alternativa a “El Mago” soprannominato così in Argentina, starebbe pensando a Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa ed ex obiettivo di mercato di Milan e Roma.