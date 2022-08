Calciomercato Lazio, Tare cede gli esuberi: i nomi

Calciomercato Lazio, mercato in entrata fermo, priorità al mercato in uscita

Il calciomercato della Lazio in entrata è completamente fermo. Sfumato Reguilon, la Lazio sembra essersi definitivamente spenta sul mercato dopo gli 8 acquisti messi a segno in questa sessione estiva. Molto probabilmente non arriverà il terzino sinistro mister che Sarri aveva esplicitamente richiesto. La priorità della società laziale è, dunque, il mercato in uscita. La Lazio deve risolvere il nodo ingaggi, perché pesa molto lo stipendio di alcuni giocatori che ormai sono fuori rosa, in quanto fuori dal progetto tattico di Sarri.

Calciomercato Lazio, tanti i nomi in uscita

Fra i nomi dei giocatori in uscita c’è in primis quello di Francesco Acerbi. Il difensore sembrava ad un passo dal trasferimento all’Inter, ma la trattativa è stata bloccata dal presidente dell’Inter Steven Zhang. Bisogna dunque attendere prima del passaggio (se avverrà) del difensore biancoceleste in nerazzurro. Fra gli uscenti si annoverano i nomi di Akpa Akpro, Durmisi, Fares, Kiyine e Kamenovic. La Lazio risparmierebbe all’incirca 4 milioni nel caso Tare riuscisse a trovare una sistemazione a tutti i calciatori menzionati.