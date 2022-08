Calciomercato Milan, Maldini stringe per il centrocampista

Calciomercato Milan, trattativa avanzata per Vranckx

Maldini e Massara al lavoro per completare al meglio il mercato del Milan: dopo l’arrivo del giovane difensore Thiaw dallo Schalke 04, i rossoneri vogliono completare la rosa con un innesto a centrocampo. In questo senso risulta molto avanzata la trattativa per il centrocampista classe 2002 del Wolfsburg Aster Vranckx.

Mercato Milan, distanza minima sulla base di un prestito con diritto

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, la distanza fra i rossoneri ed il Wolfsburg si è assottigliata e già nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità per quello che sarebbe l’ultimo colpo del mercato dei campioni d’Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto.