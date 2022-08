Calciomercato Milan, nuovo centrocampista in arrivo dopo Adli: Maldini tenta l’affare

Calciomercato Milan, il profilo di Vranckx.

Dopo l’addio di Frank Kessie, i rossoneri sono a caccia del possibile sostituto. Il nome è quello di Aster Vranckx, classe 2002, al momento in forza al Wolfsburg. Il giovane talento è un centrocampista dinamico e può ricoprire le due posizioni in mediana, visto la domestichezza con entrambi i piedi. Roccioso e bravo in fase di interdizione, dati i suoi 183 cm, Vranckx si dimostra il profilo adatto per il centrocampo del Milan.

I dettagli dell’operazione.

La proposta del Milan è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto: la richiesta del Wolfsburg per il belga è di 13 milioni per il riscatto, mentre la società rossonera è disposta attualmente a versarne 11 e mezzo. Il Milan conta di formalizzare a breve l’offerta giusta per chiudere l’affare.