Calciomercato Roma, dopo l’addio di Felix : altro nome in uscita

Per i giallorossi altro mercato in uscita, dopo Felix alla Cremonese

Calciomercato Roma, si continua a lavorare sugli esuberi

Quest’anno, più degli altri passati, la Roma ha piazzato molti esuberi e, soprattutto, la gran parte di questi sono stati ceduti a titolo definitivo. Restano, però, alcuni profili che necessitano di un lavoro rapido e importante in queste ultime ore di mercato.

Gli esuberi di lusso

Thiago Pinto sta facendo un pò di pulizia a Trigoria. Dopo i vari rinforzi in entrata, i giallorossi, hanno alcuni esuberi fuori rosa da dover piazzare. Vi sono alcuni club già interessati ai “desaparecidos” della Roma. Per Coric e Calafiori sembra avanzata la partenza per la Svizzera , direzione Zurigo e Basilea, mentre per Diawara va verso il trasferimento a titolo definitivo all’ Anderlecht. Prosegue anche la trattativa con il Fulham per il trasferimento a titolo definitivo di Justin Kluivert.

Le cifre delle operazione

Diawara, il guineano, andrà all’ Anderlecht a titolo definitivo a €3M bonus inclusi, Calafiori al Basilea per €1,5M bonus inclusi e Kluivert a titolo definitivo al Fulham per €9,5M più il 50% sulla futura rivendita. Coric ancora da definire.