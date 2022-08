Il Milan rallenta, col Sassuolo finisce 0 a 0

Solo un pari per il Milan col Sassuolo, contro i neroverdi partita opaca. I padroni di casa sfiorano il vantaggio, ma Berardi fallisce un calcio di rigore. Partita da dimenticare per il jolly del Sassuolo costretto a lasciare il campo per infortunio. Il Milan rallenta, un piccolo passo indietro.

IL TABELLINO

Sassuolo-Milan 0-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi 5,5 (14′ st Harroui), Lopez, Thorstvedt 6,5 (14′ st Matheus Henrique); Berardi 5,5 (7′ st Defrel), Pinamonti 5,5 (39′ st Alvarez), Kyriakopoulos 6,5 (39′ st Marchizza).

Allenatore: Dionisi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Kjaer 6 (35′ st Kalulu), Hernandez; Pobega 5,5 (12′ st Tonali), Bennacer; Saelemaekers 5 (12′ st Messias), Diaz 5 (12′ st De Ketelaere), Leao; Giroud 5 (28′ st Adli).

Allenatore: Pioli

Arbitro: Ayroldi

Marcatori:

Ammoniti: Hernandez (M), Saelemaekers (M), Frattesi (S), Lopez (S), Ferrari (S), Defrel (S), Alvarez (S)

Espulsi: