Inter-Cremonese, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo la sconfitta dell’Olimpico di Roma, che ha lasciato non poche polemiche, l’Inter vuole rimettersi in corsa. A San Siro arriva una Cremonese ancora a secco di punti. Mister Alvini non si è detto preoccupato, ma certo strappare punti a Milano sarebbe una bella iniezione di fiducia. Tegola per Simone Inzaghi: si è fermato Lukaku e al suo posto giocherà Dzeko.

Inter-Cremonese, probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Escalante, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Okereke

Inter-Cremonese, precedenti

In 7 partite a Milano, l’Inter ha vinto in 5 precedenti, la Cremonese in 1 e c’è stato un pareggio. L’unica vittoria dei grigiorossi è del 1992 con la doppietta di Dezotti. Nell’ultimo confronto, nella stagione 95/96, furono i nerazzurri a prevalere con le reti di Ganz e Zanetti.

Inter-Cremonese, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.