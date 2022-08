Inter, tre punti con la Cremonese prima del derby (3-1)

L’Inter supera 3 a 1 la Cremonese grazie alle reti di Correa, Barella e Lautaro Martinez

Tre punti importanti per dimenticare la sconfitta con la Lazio, Inter in ripresa e vittoria importante per la classifica e per il morale in vista del derby col Milan in programma sabato.

IL TABELLINO

INTER-CREMONESE 3-1

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6,5, Dimarco 6 (27′ st D’Ambrosio 6); Dumfries 6,5 (34′ st Bellanova sv), Barella 7,5, Brozovic 6 (27′ st Asllani 6), Calhanoglu 6,5, Darmian 6 (34′ st Gosens sv); Dzeko 6, Correa 6,5 (10′ st Lautaro Martinez 6,5). A disp.: Cordaz, Onana, Gagliardini, Salcedo, Mkhitaryan, Agoumé, Zanotti, Fontanarosa, Bastoni. All.: Inzaghi 6,5

Cremonese (3-5-2): Radu 6; Aiwu 6 (36′ st Castagnetti sv), Bianchetti 6,5, Lochoshvili 6 (22′ st Vasquez 5,5); Ghiglione 5,5, Escalante 6, Pickel 6, Ascacibar 5 (1′ st Zanimacchia 6), Quagliata 6 (22′ st Valeri 6); Okereke 6, Dessers 5,5 (22′ st Di Carmine 5). A disp.: Saro, Sarr, Baez, Ciofani, Buonaiuto, Sernicola, Afena-Gyan, Chiriches, Milanese, Tsadjout. All.: Alvini 6

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 12′ Correa (I), 38′ Barella (I), 31′ st Lautaro Martinez (I), 45′ st Okereke (C)

Ammoniti: Dessers (C), Aiwu (C), Vasquez (C)

Espulsi: –