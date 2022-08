Milan, in arrivo altri investitori dall’USA: RedBird ci pensa

Investitori in arrivo dall'USA per un Milan sempre più americano

Soldi in arrivo in casa Milan, sorridono i rossoneri

Il fondo Red Bird è pronto per iniziare a gestire le casse rossonere. Il closing ufficiale con il fondo Elliott ci sarà, con molta probabilità, nel mese di settembre. Il Milan sorride perché, secondo quanto riportato dal Financial Times, i New York Yankees e un fondo di investimenti di Los Angeles sarebbero interessati ad unirsi al gruppo Red Bird che sta per chiudere l’acquisizione del club per 1,2 miliardi di euro.

Milan, chi sono gli investitori in arrivo

I Yankees sono di proprietà della famiglia Steinbrenner e sono valutati da Forbes 6 miliardi di dollari. Il Main Street Advisors è un fondo californiano che ha come soci personaggi come Drake e LeBron James. La star dell’NBA non è estranea a questi tipi di investimenti, in quanto finanziatore anche di altri club calcistici (Liverpool, ad esempio). Non c’è una data certa per l’inizio della partnership e non è ancora chiaro quanto investiranno né la percentuale di azioni con cui entreranno nel club.