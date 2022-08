Roma-Monza, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Roma e Monza di scena in uno degli anticipi del primo turno infrasettimanale della stagione. La Roma è reduce dal pareggio di Torino, contro la Juventus, in una partita di sofferenza. Dybala non ha ancora trovato la via del gol, ma ha fatto un assist per Abraham. Il Monza, invece, è ancora fermo a 0 punti in un inizio deludente per le aspettative che c’erano sulla squadra. Stroppa non si sente sulla graticola, ma è certo che una brutta prestazione potrebbe far cambiare le valutazioni alla dirigenza.

Roma-Monza, probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Matic, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Molina; Petagna, Caprari

Roma-Monza, i precedenti

Ci sono solo 3 precedenti tra Roma e Monza. I primi due si riferiscono alla stagione 51/52, in serie B. L’ultimo precedente risale alla Coppa Italia della stagione 88/89 quando i brianzoli riuscirono a sorprendere i giallorossi vincendo per 2-1.

Roma-Monza, dove vederla

La partita, che comincerà alle re 20:45, sarà visibile su DAZN