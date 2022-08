Sassuolo-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Il Milan apre il turno infrasettimanale contro il Sassuolo. I rossoneri hanno vinto contro il Bologna con i gol di Leao e Giroud e ora vogliono imprimere il proprio ritmo al campionato. In casa del Sassuolo, però, le insidie sono all’ordine del giorno: nell’ultima gara si è anche sbloccato Pinamonti che, da ex Inter, sente la sfida come un derby.

Sassuolo-Milan, probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud

Sassuolo-Milan, precedenti

In 9 incontri in casa del Sassuolo, i neroverdi hanno vinto 3 volte, mentre il Milan 6. Curiosamente, i primi 3 anni del Sassuolo in serie A sono coincisi con altrettante vittorie della squadra di casa: tutti si ricorderanno l 4-3 inflitto al Milan della stagione 13/14 con poker di Berardi che costò il posto ad Allegri. L’ultimo anno è finita 3-0 per i rossoneri con doppietta di Giroud e centro di Kessie. La vittoria, all’ultima giornata, che consegnò lo scudetto agli uomini di Pioli.

Sassuolo Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN.