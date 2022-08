Calciomercato 2022: date e “strumenti” aggiuntivi per gli amanti del calcio

Il mondo del calcio “non riposa mai”, nemmeno quando la fine degli incontri, dei tornei e dei campionati nazionali e internazionali potrebbe lasciar pensare a un periodo di pausa per calciatori e squadre. Se la Serie A italiana in estate gioca un numero quasi prossimo allo zero di partite a seconda dei campionati attivi, infatti, non si può dire che l’attività del calciomercato viva lo stesso periodo di pausa estiva, anzi: i giorni da luglio a settembre sono sempre caratterizzati da ritmi concitati e da un’attenzione altissima da parte di calciatori, dirigenti, media e tifosi rivolta a tutti i nuovi ingressi e alle nuove uscite delle proprie squadre.

Calciomercato italiano: quali sono le date 2022?

Ma come funziona esattamente il calciomercato e perché è così importante (talvolta quasi alla stregua di un rito propiziatorio) per il mondo del calcio? Il periodo del calciomercato è uno dei più fitti di impegni e, soprattutto, colpi di scena per quanto riguarda la formazione delle squadre in vista degli incontri dell’anno successivo, dall’autunno in poi. Per il 2022 le date del calciomercato hanno coinciso con il primo luglio (giorno di apertura delle negoziazioni) e il primo settembre (termine ultimo per depositare i nuovi contratti): due mesi di pausa dalle partite di campionato, certo, ma non per questo meno interessanti per i tifosi e gli appassionati di calcio, che hanno seguito manovra per manovra tutti i nuovi acquisti e le nuove uscite previste per la stagione in arrivo.

Proprio il calciomercato, infatti, rappresenta una delle attività strategiche fondamentali per i futuri incontri nazionali e internazionali, ma non va dimenticata l'importanza che rivestono per i tifosi anche altri strumenti, come la partecipazione dal vivo alle partite. Chi ama il calcio sa sempre come seguirlo e su cosa concentare la propria attenzione: nel prossimo paragrafo vengono elencati anche gli altri aspetti relativi al calciomercato come squadre principali, media e persino fantacalcio.

Dal fantacalcio ai media nazionali: l’attenzione al calcio prosegue

Il calciomercato italiano è un fenomeno che riguarda tutte le squadre, dalla Serie A alla Serie B e C, ma non si può negare che alcune tra le associazioni calcistiche nazionali siano più seguite di altre, anche per quanto riguarda i nuovi acquisti di stagione: squadre come Juventus, Milan, Inter, Roma e Lazio sono sempre tra le più esposte ai riflettori e durante il periodo del calciomercato i media nazionali, sia stampati che digitali, riportano le notizie di acquisizioni e vendite quasi in tempo quasi reale, con la cronaca sportiva che segue, passo dopo passo, ogni nuovo sviluppo e ogni possibile pista.

L’attesa per le nuove formazioni è infatti sempre altissima, per poter finalmente di nuovo seguire le partite (andando allo stadio, o guardandole attraverso la televisione o i servizi di streaming ), e a fine calciomercato, scoprire in quale team i propri talenti del cuore continueranno a fare magie con un pallone tra i piedi.

Il calciomercato rappresenta un momento fondamentale per gli appassionati di calcio oltre che per le stesse squadre. Una volta concluse tutte le manovre di acquisto e cessione, manca solo una cosa per cominciare la stagione: il fischio d’inizio.